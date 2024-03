„Loco Chicken“ Neue Fast-Food-Kette von Rapper Luciano jetzt in Kleve

Die Firma hinter der Fast-Food-Kette um den Rapper sei an Zadeh herangetreten, der das Angebot nach kurzer Prüfung annahm. „Wir verkaufen hier die Produkte, um das Marketing und so weiter kümmert sich Loco Chicken“, sagt Zadeh. Das Unternehmen beliefert die Partner mit Zutaten und hat zu Beginn die Mitarbeiter in Kleve geschult. Mit dem Lieferdienst speziell für Hähnchenprodukte habe Zadeh in Kleve eine Marktlücke besetzt. Das Hauptgeschäft sollen aber die Pizzen bleiben, die Partnerschaft mit Loco Chicken sieht er eher als Zuverdienst. Wenn zu viele Kunden gleichzeitig bestellen, würden daher auch Pizzabestellungen in der Auslieferung priorisiert, sagt Zadeh. Bisher sei das zwar noch nicht der Fall gewesen, „wir haben aber immer viel zu tun“, so der Betreiber der Pizzeria-Filiale.