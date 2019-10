Kranenburg : Rosa – Vorfreude und Mahnung

Die liturgischen Farben im Kirchenjahr: Pfarrer Jörg Monier beschreibt in der letzten Folge die Farbe Rosa.

Als letzte der sieben liturgischen Farben stellt Pfarrer Jörg Monier von St.-Antonius Abbas, dazu gehören die Kirchen in Nütterden, Frasselt und Mehr, die Farbe Rosa vor: „Als Kind fuhr ich mit in das Amelandlager der Stiftkirche. Dort feierten wir jedes Mal, wenn die Hälfte herum waren, ein Bergfest. Dazu gehörten ein großes Buffet und ein bunter Abend. Verbunden damit war die Gewissheit, dass man nach weiteren anderthalb Wochen wieder zu Hause war. Das Gewohnte hatte einen dann wieder, und viele neue Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen und Freundschaften konnten mitgenommen werden. Zugleich stand das Bergfest auch dafür, die noch nicht erledigten Briefe an Eltern und Großeltern endlich abzuschicken oder anderes noch zu machen.

Auch die rosafarbenen Messgewänder sind Zeichen eines Bergfestes. Sie werden nur am 4. Sonntag der Fastenzeit und am 3. Adventssonntag verwendet. Da sie so selten gebraucht werden, verfügt auch nicht jede Pfarrei über solche Gewänder. Wo sie jedoch vorhanden sind und getragen werden, sind sie an den beiden Sonntagen ein Zeichen dafür, dass mehr als die Hälfte der Vorbereitungszeit auf Ostern und Weihnachten vorüber ist. Zu den Gottesdiensten im Advent und in der Fastenzeit gehört die Farbe Lila oder Violett. Rosa als aufgehelltes Violett ist ein Zeichen der Vorfreude und der Mahnung. Ein Zeichen der Vorfreude für die Kinder, die das Weihnachtsfest kaum erwarten können, und für diejenigen, die das Suchen der Ostereier herbeisehnen. Für alle, die in der Fastenzeit auf Alkohol, Süßigkeiten oder anderes verzichten, ist es – besonders, wenn diese Form des Fastens schwer fällt – ein Zeichen der Vorfreude auf das baldige Ende. In den vergangenen Zeiten, als der Advent als eine Zeit des Fastens und des Verzichtes galt, konnte man gleiches auch über diese Vorbereitungszeit sagen.