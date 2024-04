Pommes in familiärem Ambiente So lecker sind die Frietjes bei Litjes in ´s-Heerenberg

Zur Auswahl steht die gesamte Palette niederländischer Frittierkunst: Pommes, Frikandel, Kroket, Kipkorn, Mexicano, Bami oder Softeis. Und man merkt: Die Familie Litjes – Tony und Leonie Litjes starteten vor 40 Jahren, nachdem sie sich auf dem Markt einen Namen gemacht hatten – hat ein gutes Gefühl für „Patat“. Mit Nancy Litjes und Ehemann Jurgen Egberts ist mittlerweile die zweite Generation am Werke, und sie wissen: Pommes müssen mit einem scharfen Geräusch in die Schüssel fallen, sonst brauchen sie noch Zeit in der Fritteuse. Und man geizt nicht: Die Portionen sind üppig, wer eine große Pommes bestellt, kann damit nicht selten eine vierköpfige Familie ernähren. Preislich ist Litjes moderat unterwegs. Eine Pommes „speciaal“, also mit Mayonnaise, Curry-Ketchup und frischen Zwiebeln, kostet 3,15 Euro. Für eine Kroket zahlt man 2,10 Euro. Ein Verkaufsschlager ist die XXL-Frikandel (250 Gramm Fleisch), die für 3,75 Euro über die Ladentheke geht. In der Mittagszeit setzen viele Niederländer indes auf Brötchen, die „warme broodjes“. Salat ist dabei aber höchstens Beiwerk, zwischen den Brötchenhälften finden Hamburgerfleisch, Speck oder Brie Platz. Zudem gibt es einen guten „Uitsmijter“, bei uns besser bekannt als Strammer Max.