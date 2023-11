Mit Sauna und Whirlpool Lindenhof in Kranenburg eröffnet modernen Wellnessbereich

Kranenburg-Mehr · Das Gästehaus und Hofcafé Lindenhof in Kranenburg hat bald einen Wellnessbereich mit Sauna. Am 1. Dezember soll er eröffnet werden. Bis zu sechs Personen können den separierten Bereich gruppenweise buchen. Was sie dort erwartet.

18.11.2023 , 17:22 Uhr

Die Chefinnen des Lindenhofs, Carina Kernder (links) und Saskia van den Borg-de Lorijn, testen den neuen Spabereich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus