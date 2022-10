Aktions-Tag : Lili Marleen im Freiheitsmuseum Groesbeek

Groesbeek/NL Wie entstand der größte Hit, der während des Zweiten Weltkriegs entstand? Wer war Lili Marleen wirklich und warum berührt dieses Lied immer noch? Das Freiheitsmuseum in Groesbeek lädt zu einem besonderen Tag ein.

Diese und andere Fragen werden an einem speziellen Lili-Marleen-Tag, am Sonntag, 23. Oktober, im Freiheitsmuseum Groesbeek beantwortet. Und zwar mit einem Vortrag der Historikerin Wietske van der Spek, einem Dokumentarfilm und Livemusik. Die Sängerin Majorie Ceulemans-Scholtz singt das legendäre Lied. Außerdem folgt eine Darbietung von Evergreens und anderen schönen Liedern.

„Lili Marleen“ ist mehr als nur ein Soldatenlied über Abschied, Trennung und ungewisse Heimkehr. Das ursprünglich deutsche Lied war sowohl unter den deutschen wie bei den alliierten Truppen beliebt, weil es die menschlichen Gefühle in Kriegszeiten treffend umschrieb: Trennungsschmerz, Heimweh, Einsamkeit und Angst vor dem Tod. Der Inhalt berührt viele Menschen heute noch. Der Mythos um Lili Marleen wurde von Künstlern wie Lale Andersen, Marlene Dietrich, Bing Crosby und Perry Como lebendig erhalten. Das Lied wurde zum Thema diverser Theater- und Kabarettausführungen sowie von einigen Dokumentar- und Spielfilmen.

Die Besucher erwartet an diesem Tag ein fortlaufendes Programm von 13-17 Uhr. Das heißt, dass Besucher jederzeit an einem der Programmpunkte teilnehmen und natürlich das Museum selbstständig besuchen können. Es gilt der reguläre Eintrittspreis. Barzahlung ist übrigens nicht möglich, nur Kartenzahlung.

Der Veranstaltungsort ist das Freiheitsmuseum von Groesbeek in den Niederlanden, die genaue Adresse ist Wylerbaan 4. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 23. Oktober 2022, am Mittag. Der Besuch ist durchgehend von 13-17 Uhr möglich.