Kette mit 30 Geschäften : Lieferkette „Pizzaboy“ eröffnet neue Filiale in Kleve

Lieferkette „Pizzaboy“ eröffnet neue Filiale in Kleve

„Pizzaboy“ in den ehemaligen Räumen von „Zorba“. Foto: Ludwig Krause

Kleve 30 Filialen von Düsseldorf bis Wiesbaden betreibt die Kette aus Leverkusen, an der Stechbahn in Kleve kommt nun offenbar eine hinzu. Das Ladenlokal ist schon umgebaut.

In den Reigen der Essenslieferdienste in Kleve gesellt sich küftig offenbar auch die Systemgastronomie-Kette „Pizzaboy“. 1992 entstand die erste Filiale in Leverkusen, mittlerweile gibt es rund 30 Filialen von Düsseldorf bis Wiesbaden.