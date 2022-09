Am kommenden Wochenenede : Lichterfest in Kleve findet statt – aber ohne Höhenfeuerwerk

Kleve Forstgarten Lichterfest Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kleves Lichterfest wird am kommenden Wochenende stattfinden. Das Höhenfeuerwerk fällt aus, ein Barockfeuerwerk gibt es weiterhin. 1400 Lampions, zahlreiche Lichterketten und Scheinwerfer werden den Forstgarten erleuchten – stromsparend, wie es heißt.

Nachdem das Lichterfest zuletzt noch coronabedingt ausfallen musste, war der Wunsch nach Wiederaufnahme der Tradition in diesem Jahr groß. Lockten die illuminierten Parkanlagen und das Feuerwerk doch sonst immer Tausende in Kleves Unterstadt. Und auch wenn die pandemische Lage die Großveranstaltung im Freien mittlerweile zulässt: Gründe, das Lichterfest zu pausieren, hätte man auch in diesem Jahr vorbringen können. Seit Donnerstag gilt eine Verordnung der Bundesregierung, die zum Energiesparen aufruft. „Jede eingesparte Kilowattstunde hilft ein Stück weit aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen heraus“, heißt es darin. Ob es nach wochenlanger Dürre sinnvoll ist, ein Feuerwerk zu veranstalten, ist da noch eine ganz andere Frage.

In Kleve hat man sich für das Lichtefest entschieden, wenn auch mit einigen Änderungen. Bürgermeister Wolfgang Gebing lädt für Samstag, 10. September, ab 18.30 Uhr zur 68. Ausgabe ein. Die Stromkosten für die Veranstaltung hielten sich sehr in Grenzen, wie aus dem Rathaus zu hören ist. Aufgrund der Trockenheit wird aus Sicherheitsgründen auf das Höhenfeuerwerk verzichtet. Stattdessen startet um 21.30 Uhr im Bereich des Amphitheaters ein barockes Feuerwerk, „das um einige Attraktionen erweitert wird“, wie es in der Ankündigung heißt. Um kein Feuer zu entfachen, würden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Zudem könnte bis dahin ja auch noch der ein oder andere Regen über den Niederrhein gezogen sein...

Info Straßensperrungen auf der Tiergartenstraße Sperrungen Aufgrund der Großveranstaltung wird die Tiergartenstraße (B9) in Fahrtrichtung Kranenburg ab dem Kreuzungsbereich B 9/Klever Ring/Gruftstraße bzw. dem Einmündungsbereich Wasserburgallee und aus Richtung Kranenburg in Richtung Kleve, ab dem Einmündungsbereich Stiller Winkel, von 18.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung (etwa 23 Uhr) für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Umleitungsstrecken werden entsprechend eingerichtet und ausgeschildert.

Die Besucher werden jedenfalls gebeten, möglichst klimafreundlich, am besten mit dem Fahrrad, anzureisen. Entlang der Wasserburgallee werden zwischen den Bäumen, ergänzt um eine Zone auf dem Parkplatz am Tierpark, Fahrradparkbereiche eingerichtet. Von dort aus sollen die Besucher mit wenigen Schritten den Veranstaltungsbereich erreichen können.

Was vor Jahrzehnten im Rosengarten, dem heutigen Blumenhof des Forstgartens, mit einem Konzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt begann und sich Jahre später auch auf den Bereich des Amphitheaters ausdehnte, hat sich mittlerweile zu einem echten Publikumsmagnet entwickelt. Die Mitarbeiter der Klever Umweltbetriebe bereiten dafür die gesamte Parkanlage vor. Und auch in diesem Jahr soll es Lichterbäume am Amphitheater geben, der Moritzkanal wird illuminiert, mehr als rund 1400 Lampions werden im gesamten Forstgarten verteilt. Auch die beiden Inseln am Moritzkanal werden am 10. September wieder leuchten. „Zahlreiche Lichterketten sowie eine Vielzahl an Scheinwerfern, die Bäume und Sträucher anstrahlen, rücken das Sommerabschlusskonzert ins rechte Licht“, heißt es in der Ankündigung. Hierbei werde insbesondere ein Augenmerk auf einen hohen Anteil an energieeffizienten Leuchtmitteln gerichtet, wie man bei der Stadt Kleve betont.

Das musikalische Programm zum Lichterfest gestalten in diesem Jahr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve, die BaJAZZo Big Band Emmerich, die Blaskapelle de Fraps und die Jazz Formation „Tae-Sung Chung und Freunde“. Dazu kommen Getränkewagen, eine Kaffeebude und Imbisswagen rechts der Wasserfontänen, an der Konzertmuschel, auf dem Parkplatz Joseph-Beuys-Allee und an der kleinen Bühne in Sichtweite zum neuen Obstbaum-Arboretum.