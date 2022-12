„Ein Funken Hoffnung“ in Kreis Kleve „Es ist immer emotional, wenn Leute von den Straßenrändern zuwinken“

Am Freitag, 2. Dezember, startet die erste Lichterfahrt um 18 Uhr im Kranenburger Stadtgebiet an einer Tankstelle an der Klever Straße (B9) und endet gegen 20 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße / Elsendeich. Am Sonntag, 4. Dezember, startet der Traktoren-Korso um 17 Uhr an der Straße Zum Wyler Meer in Zyfflich, führt durch Kranenburg und endet in Kleve gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz Wiesenstraße am Spoykanal. Am Samstag, 10. Dezember, ziehen weitere 45 Landwirte mit ihren beleuchteten Traktoren durch den Kreis Kleve. Die Lichterfahrt unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ startet mit Beginn der Dämmerung am um 16.30 Uhr am Schulparkplatz in Rees. Anschließend fährt der Traktoren-Zug in Richtung Kalkar bevor es auf die B 57 nach Kleve geht. Auf der B 220 geht es für den Korso dann in Richtung Emmerich – welche Route daran anschließt, ist von der Baustelle abhängig. Die Lichterfahrt endet auf dem Parkplatz Geistmarkt in Emmerich.