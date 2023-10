Magisches Winterabenteuer Leuchtende Dinosaurier erobern das Wunderland Kalkar

In den Corona-Jahren hatte das Wunderland bis weit über die Feiertage hinaus besondere Weihnachtsmärkte veranstaltet: Man konnte in seinem eigenen Fahrzeug geschützt vor fremden Viren durch festlich geschmückte Hallen und über das Gelände des Familienparks fahren. Diesmal und nach dem Eigentümerwechsel steht ein anderes Programm an: Die Dinos kommen! „Wunderlight Kalkar“ heißt das Konzept und soll vom 1. Dezember bis zum 25. Februar kleine und große Gäste locken.