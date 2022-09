Familienunternehmen wird 40 : Leuchten Lukassen feiert Jubiläum mit Angeboten

Bedburg-Hau-Hasselt Die Lukassens bezeichnen sich selbst als „Lichtliebhaber“ und feiern ab Montag, 26. September, ihr 40-jähriges Firmenbestehen. Noch bis Sonntag, 2. Oktober, sind alle Interessierten eingeladen.

Als Leuchten Lukassen vor 40 Jahren gegründet wurde, wusste noch kaum jemand, was LED-Technik ist, waren die Stehlampen im Wohnzimmer meistens aus Messing und hatten einen beige-farbenen Lampenschirm. Heute sind Lampen oft Design-Objekte, und der Einfluss der Beleuchtung auf die Atmosphäre eines Raums wird als elementar angesehen. Die Lukassens bezeichnen sich selbst als „Lichtliebhaber“ und feiern ab Montag, 26. September, ihr 40-jähriges Firmenbestehen. Noch bis Sonntag, 2. Oktober, sind alle Interessierten eingeladen, zum Ladenlokal an der Bedburger Weide 8 in Hasselt zu kommen und dort das runde Jubiläum mitzufeiern.