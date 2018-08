Kleve-Reichswalde: Letzter KAB-Kindertrödelmarkt in Reichswalde

Kleve-Reichswalde (RP) Am 1. September lädt die KAB Herz-Jesu-Reichswalde zum 20. und letzten Kindertrödelmarkt rund um die Kirche und ins Pfarrheim ein. Zwischen 10 und 14 Uhr bieten 130 Hobbytrödler wieder alles rund ums Kind an.

Der Trödelmarkt ist der 20. und letzte Kindertrödelmarkt der KAB Herz-Jesu-Reichswalde. Begonnen hat es 1999 bei einer Vorstandssitzung aus der Überlegung von Hermann van den Boom in Reichswalde, etwas für Kinder zu tun. Die Idee für den Kindertrödelmarkt entstand. Umgesetzt wurde die Idee von Angela Lamers und Helga Lenk. Am 28. August 1999 luden sie mit dem Vorsitzenden Manfred Lamers zum ersten Kindertrödelmarkt ein. 20 Stände und Trödler waren im Pfarrheim Reichswalde dabei.

Zwei Jahre später, im Jahr 2001, wurde die Nachfrage größer und so wurden zum zweiten Mal Stände draußen vor dem Pfarrheim angeboten. So steig die Zahl der Stände auf 130, womit der komplette Platz rund um die Kirche zum Trödelmarkt wurde. Ab 2009 brachte der Trödelmarkt soviel Gewinn ein, dass in den folgenden Jahren Geldspenden an Bücherei, Schule, Kindergarten und das Klever Kindernetzwerk gingen.