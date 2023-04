Schicksale werden erzählt Letzte Stolpersteine für Kleve werden verlegt

Die letzte Stolpersteinverlegung in Kleve steht bevor. 14 neue Namen und die dazugehörigen Lebensgeschichten vollenden am 20. April das Projekt „Stolpersteine für Kleve“, das die Arbeitsgemeinschaft Erinnern im Verein Haus Mifgash seit 2016 durchführt. Dann werden insgesamt 150 Steine an jüdische Mitbürger in Kleve erinnern, die 1933 in der Stadt lebten. Sie alle wurden durch das nationalsozialistische Regime ausgegrenzt und verfolgt, viele von ihnen in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Einigen gelang die Flucht, manche nahmen sich aus Verzweiflung selbst das Leben.