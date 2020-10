Kreispolitik : Die Turnhallen der Förderschulen im Kreis werden saniert

Kreis Kleve Grund für die aktuelle Kreistagssitzung sind anstehende Dringlichkeitsentscheidungen, außerdem werden die ausscheidenden Kreistagsmitglieder verabschiedet.

(nik) Nicht nur Landrat Wolfgang Spreen, auch viele Kreistagsmitglieder erleben am heutigen Donnerstag ihre letzte Kreistagssitzung im Amt. Um 14.30 Uhr beginnt die Sitzung im PZ des Klever Berufskollegs (weil dort die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können). Der neue Kreistag konstituiert sich am 1. Dezember.

Jetzt geht es unter anderem um ein Klimaschutzkonzept für den Kreis Kleve. Wegen der Enge in den Bussen, die sich mit Corona nicht verträgt, sollen für die Schulen in Zuständigkeit des Kreises mehr Schulbusse eingesetzt werden. Geld für die Sanierung von Radwegen, die vom Land stark bezuschusst wird, muss freigemacht werden, außerdem haben die Verkehrsbetriebe Ausgleichszahlungen beantragt, weil sie durch Corona erheblich weniger Fahrgäste und damit Einnahmen haben. Zudem müssen die weiteren Zusatzbusse im Schülerverkehr bis Ende des Jahres in Auftrag gegeben werden.