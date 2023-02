Ende einer Ära Letzte Seehunde verlassen Kleve am 11. April

Da der mit dem Masterplan „Tiergarten Kleve 20+“ geplante Neubau der Robbenanlage derzeit nicht finanzierbar ist, wird die Seehundhaltung im Tiergarten Kleve vorerst beendet und die Klever Robben an den Zoo Arche Noah in Grömitz abgegeben. „Die Kolleginnen und Kollegen in Grömitz haben in den letzten Jahren eine neue, zweieinhalb Million Liter Wasser fassende Robbenanlage gebaut, die unseren Tieren ein tolles neues Zuhause bieten wird“, so Tiergartenleiter Polotzek. „Auch die ersten drei Seehunde, die Ende Januar an die Ostseeküste umgezogen sind, haben sich bestens eingelebt, sodass ich optimistisch bin, dass sich Jannik und Elektra im April ebenfalls gut akklimatisieren werden- zumal sie in Grömitz auf ihre alten Bekannten treffen werden.“