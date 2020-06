Workshops für Skater : Let´s skate: Ferienspaß in Kalkar

Kalkar Die Stadt richtet einen zweitägigen Workshop für junge Skater aus. Am Donnerstag, 9. Juli, und am Freitag, 10. Juli, können insgesamt maximal 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren das Skate- und Longboarden unter fachlicher Anleitung lernen.

Coole Tricks auf dem Skateboard üben und entspannt mit dem Longboard cruisen: Kinder und Jugendliche erwarten in den Sommerferien Workshops, die das Energieunternehmen innogy SE und die Initiative skate-aid aus Münster anbieten. Auch die Stadt Kalkar richtet einen dieser Workshops aus. Am Donnerstag, 9. Juli, und am Freitag, 10. Juli, können insgesamt maximal 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren das Skate- und Longboarden unter fachlicher Anleitung lernen. Auf dem neuen Streetball-Platz in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz und zur Stadtwindmühle, an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr.