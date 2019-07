Kleve : RP-Leser blickten hinter Kulissen der Klever Kirmes

Ein Bummel mit RP-Lesern über die Klever Kirmes.

Wer an Kirmes denkt, der hat einen Geruch von Popkorn, gebrannten Mandeln und Reibekuchen in der Nase. Allerorts ist es bunt, hell und laut. So auch in Kleve. Nun erhielten zehn Leser der Rheinischen Post die Chance, hinter die Kulissen des Jahrmarkts mit insgesamt 73 Geschäften zu blicken. „Viele meinen, dass die Kirmes um 14 Uhr öffnet. Doch die Kirmes öffnet mit Sonnenaufgang, dann geht es hier schon rund“, sagt Kirmes-Chef Dirk Janßen. So auch beim Fahrgeschäft „Jekyll und Hyde“ der Familie Thelen aus Paderborn. Ihr Fahrgeschäft ist 42 Meter hoch und bis zu 130 Kilometer pro Stunde schnell. „Wir brauchen etwa vier Stunden zum Aufbau und können, wenn wir uns beeilen, innerhalb von einer Stunde mit dem Abbau fertig sein“, sagt Betreiber Sven Thelen. Er und sein vierköpfiges Team achten auf besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen und müssen täglich die gesamte Technik überprüfen, wie Thelen erklärt. Auch die Schaustellerfamilie Fellerhoff aus Düsseldorf gastiert erneut in der Schwanenstadt. „Unsere Raupenbahn stammt aus dem Jahr 1949 und entstand aus einer Kriegsmaschinerieverwertung“, erklärte Thore Fellerhoff den RP-Lesern. Unter einer Brücke in Ratingen habe man damals ein Flakgeschütz gefunden, das man mangels der Alternative Holz zur „Raupe“ umbaute. „Das ist für mich pure Nostalgie. Früher hat man immer in einer solchen Raupe gesessen, sie stand auch auf der Kirmes in Kellen“, sagt der Klever Sven Wenningkamp. Der morgendliche Besuch auf der Kirmes habe ihm nochmals bestätigt, welch immenser Aufwand hinter einer Kirmes stecke. „Was hier auf die Beine gestellt wird, ist allerhand“, sagt er.