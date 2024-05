19-Jährige aus Kleve „Das Bufdi-Jahr ist für mich genau das Richtige“

Wenn Leonie Rexwinkel morgens um 8 Uhr die InKita in der Klever Unterstadt betritt, geht es gleich zur Mondgruppe. Denn hier ist die 19-Jährige aus Goch als so genannte Bufdi – eine Bundesfreiwilligendienstleistende – Teil des Teams und hilft bei der Betreuung von derzeit 20 Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Von Tag eins im August vergangenen Jahres hat sie sich willkommen gefühlt in der inklusiven Kindertagesstätte, in der insgesamt 98 Kinder aus 25 Nationen von 19 pädagogischen Fachkräften in Voll- und Teilzeit betreut werden.