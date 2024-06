Großer Leistungsnachweis in Goch Hier zeigen die Feuerwehren im Kreis Kleve ihr Können

Bereits in den frühen Morgenstunden herrschte am vergangenen Wochenende reges Treiben auf dem Gocher Friedensplatz. Denn dort, wo ansonsten Reisemobilisten Station machen, um ihre Seele baumeln zu lassen, strömten am Samstag zahlreich Besucher herbei, um die Fähigkeiten der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Kleve im Rahmen des 45. Leistungsnachweises live mitzuerleben.