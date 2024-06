Am Wochenende in Goch Die Feuerwehren im Kreis Kleve zeigen, was sie drauf haben

In einem weiteren Abschnitt werden die Kenntnisse der Teilnehmer in Erster Hilfe geprüft. Es gilt, verschiedene Notfallsituationen korrekt zu erkennen und entsprechend zu handeln. Denn von der stabilen Seitenlage bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung müssen die Feuerwehrleute zeigen, dass sie in medizinischen Notfällen kompetent und schnell reagieren können. Zudem müssen die Teilnehmer in einem schriftlichen Test ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen. Hierbei decken die Fragen ein breites Spektrum ab, von rechtlichen Grundlagen über spezifische Einsatzstrategien bis hin zu technischen Details. Auch wird Präzision und Schnelligkeit sind abgefragt, wenn es darum geht, vorgegebene Knoten und Stiche korrekt zu binden. Diese Fertigkeiten sind essentiell für viele Feuerwehrtätigkeiten, sei es beim Sichern von Lasten, bei der Rettung von Personen oder im allgemeinen Einsatzgeschehen.