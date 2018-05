Kleve: Leisners Messgewand im Stiftsmuseum

Kleve 73 Jahre nach dem Tod des Märtyrers wird sein Nachlass dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

"Endlich", sagt Dompropst Klaus Wittke, der Karl Leisners inzwischen verstorbene Schwester Elisabeth Haas und deren Familie noch aus seiner Zeit als Kaplan in Kleve/Kellen kannte. Damals war der Nachlass des am 28. Februar 1915 in Rees geborenen Leisner noch im Hause Haas aufbewahrt worden, obgleich die Objekte bereits dem Bistum Münster geschenkt worden waren. "Ich habe damals versprochen, mich um den Nachlass, wenn er denn ins Stiftsmuseum käme, zu kümmern", so Wittke. 2013 hatten Elisabeth Haas, eine von vier Schwestern Karl Leisners, und ihre Tochter die Erinnerungsstücke dem Archiv und Museum zur Aufbewahrung übergeben. 2014/15 hatte das Stiftsmuseum erstmals einen Einblick in die Sammlung gegeben. Danach waren die Stücke wieder in den Schränken verschwunden. Zum Leidwesen vieler Xanten-Besucher. Wittke berichtet von vielen Menschen, die nach dem Messgewand fragen: "Besonders junge Theologiestudenten, häufig aus dem süddeutschen Raum, die sich durch ihre ,Berührung' mit Dachau näher mit dem Leben Leisners beschäftigt haben und deshalb an sein Grab in Xanten kommen."