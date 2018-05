Kleve: Leisner-Medaille für den Papst

Kleve Eheleute Klaus und Marlies Keuthen von der Krankenhaus-Hilfe Kleve waren in Rom.

Vor anderthalb Jahren waren die Eheleute Klaus und Marlies Keuthen auf einer Pilgerfahrt nach Rom, die von Propst Johannes Mecking begleitet wurde. Als bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz Papst Franziskus im Papamobil einige Augenblicke an ihnen vorüber fuhr, waren die beiden tief ergriffen. "Es war unser sehnlichster Wunsch, dem Heiligen Vater nochmals zu begegnen", sagt Klaus Keuthen, der niemals damit gerechnet hatte, dass dieser Traum in Erfüllung gehen würde. Durch eine Empfehlung gelangte seine Bitte an den Präfekten des Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein. Dieser schrieb: "Gern ermögliche ich Herrn Keuthen mit zwei Personen die Teilnahme an der Generalaudienz des Heiligen Vaters. Dazu stelle ich zwei Plätze in der prima fila (der ersten Reihe) zur Verfügung, so dass eine kurze persönliche Begegnung mit dem Heiligen Vater möglich ist."