Gericht : Leiharbeiterin wegen Totschlags angeklagt

Kleve Erheblicher Alkoholmissbrauch soll der Tat vorausgegangen sein, ein Streit schaukelte sich hoch, bis die Frau zum Messer griff und zu stach, so die Staatsanwaltschaft.

Am Klever Landgericht geht es am Montag um Totschlag. Angeklagt ist eine 34-jährige Polin aus Kleve. Die Frau soll am 12. Dezember 2020 ihren Lebensgefährten nach einem häuslichen Streit erstochen haben.

Das Paar wohnte in einer Leiharbeiterunterkunft an der Klever Brüningstraße und arbeitete in den Niederlanden in der Fleischverarbeitung. Laut Staatsanwaltschaft soll dem tödlichen Streit der Konsum erheblicher Alkoholmengen vorausgegangen sein.

In der Prozessankündigung des Landgerichtes heißt es: „Wie bereits in den Tagen zuvor, sollen diese zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen den Lebensgefährten schließlich in körperliche Übergriffe seitens der Angeklagten ausgeartet sein, in deren Verlauf sie gegen 16.45 Uhr ein Messer genommen und hiermit mit Tötungsvorsatz mindestens drei Mal wuchtig und gezielt auf den Oberkörper des Mannes, im Bereich des Herzes, eingestochen haben soll.“ Eine umgehende Notoperation im nahegelegenen Klever Krankenhaus konnte den 37-jährigen Lebensgefährten der Angeklagten nicht mehr retten. Er erlag den schweren Stichverletzungen.

Zum ersten Prozesstermin am Montag sind 14 Zeugen geladen. Zwei weitere Verhandlungstermine sind für den 20. September und den 27. September vorgesehen. Ein psychiatrischer Sachverständiger wird an der Hauptverhandlung teilnehmen, ein weiterer Sachverständiger ist als Zeuge geladen.

In der Vergangenheit war es in der Region wiederholt zu schweren Gewaltdelikten in Leiharbeiterunterkünften gekommen, in denen die Bewohner teils unter äußerst problematischen Bedingungen – in großer Enge und mit verschiedensten Menschen zusammen – leben. Oft müssen sie an die Zeitarbeitsfirmen sogar noch erhebliche Summen als Miete zahlen. Sozialverbände, Politik und Verwaltungen versuchen auf ihre jeweilige Weise Einfluss auf die Situation zu nehmen. Bislang mit wenig Erfolg.