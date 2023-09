Unterbringung häufig kritisiert So leben Leiharbeiter im Klever Waldschlößchen

Das Einfamilienhaus von Franz Franken (69) liegt in dem Klever Vorort Donsbrüggen auf einer Anhöhe. Hier wohnt er mit seiner Lebenspartnerin. Hinter seinem Anwesen kommt nur noch der Reichswald. Weiter unter dem Wohngebäude verläuft die Bundesstraße 9. Wenn er vor seiner Haustüre, steht schaut er auf die B 9 und das ehemalige Landhaus Waldschlößchen. 2016 wütete hier ein Brand und machte das Gasthaus unbewohnbar. Wiederaufgebaut, sind hier jetzt Leiharbeiter untergebracht. Nachbarn von derartigen Unterkünften haben teilweise Angst. Wie jene in Wyler. Hier wurde Anfang des Monats ein Mann erstochen, der in einer heruntergekommenen Leiharbeiterunterkunft hauste (wir berichteten). Hier schrieben Anwohner Briefe an Kranenburgs Bürgermeister Ferdi Böhmer. Er soll die Unterkunft schließen. Allein, er kann es nicht. Die gesetzlichen Vorgaben lassen es nur schwer zu.