Ausschuss lehnt SPD-Antrag ab : Leiharbeit: Keine Arbeitsgruppe beim Kreis

Kreis Kleve Die SPD-Kreistagsfraktion ist mit ihrem Antrag gescheitert, dass Landrat Wolfgang Spreen eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Situation von Leiharbeiter im Kreis Kleve beschäftigt, einsetzen möge. Der Landrat und die Mehrheit der Kreistagsfraktionen – außer der SPD waren auch die Grünen dafür – stimmten am Mittwoch im Ausschuss für Gesundheit und Soziales gegen den Antrag.

So hatte die SPD den Antrag begründet: „In den Grenzkommunen im Kreis Kleve leben und arbeiten viele europäische Leiharbeiter, die in den Niederlanden bei Zeitarbeitsfirmen arbeiten und in Deutschland in von den Unternehmen vermittelten Wohnungen leben. Vor allem niederländische Firmen verdienen an diesem Geschäft mit Menschen aus Osteuropa. Sie arbeiten für einen geringen Lohn in den Niederlanden und müssen hier teuren Wohnraum mieten, der zum Teil nur sehr bedingt geeignet und ansonsten oft kaum zu vermieten ist. Immer wieder kommt es deshalb zu Problemen in den Grenzkommunen.“