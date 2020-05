Schule in Corona-Zeit : Lehrer produzieren eigene Lehrfilme

An allen Schulen, insbesondere den weiterführenden, ist Fernunterricht inzwischen normal. Zur Corona-Zeit haben einige Lehrer begonnen, für ihre Schüler eigene Filme zu drehen. Denn nicht immer ist das Lehrbuch die beste Quelle.

Es ist noch gar nicht lange her, da verdrehte mancher Lehrer – ähnlich wie die Eltern – die Augen, sobald sich ein Schüler auf YouTube berief, wenn es um neue Erkenntnisse ging. Inzwischen gehört das Lernen per Video zum zeitgemäßen Unterricht dazu. Nicht wenige Schüler bringen sich das Lösen von Gleichungssystemen oder den Satzbau in einer Fremdsprache mittels „Tutorial“ bei. In der Corona-Krise sind Videos endgültig im virtuellen Klassenzimmer angekommen. Und die Macher sind nicht mehr angesagte YouTuber, sondern häufig Typen, die man mit Aktentasche über den Schulflur huschen sieht. Beispiel: „Die Umwandlung von Energie. Ein Film von Hano Risse und Christian van gen Hassent. Idee, Drehbuch, Regie und handelnde Personen: dieselben. Die beiden Physiklehrer der Gesamtschule Mittelkreis in Goch beleben ihren Unterricht aus der Ferne mit selbst produzierten Videos. Es ist ihre neue Normalität.