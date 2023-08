Unternehmen macht Rückzieher Doch kein Getränkehandel auf Großer Straße in Kranenburg

Die Aufgaben im Kranenburger Zentrum sind groß und werden auch in absehbarer Zeit nicht geringer. Wenn es hier an etwas nicht mangelt, dann sind es Leerstände. Ein Unternehmen, das sich zunächst für ein Ladenlokal entschieden hatte, machte jetzt einen Rückzieher. Die Chance, zumindest an einer Stelle wieder ein Schaufenster mit Leben zu füllen, hat sich somit zerschlagen.