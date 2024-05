Klever Innenstadt Das Tee- und Dekogeschäft „mittendrin“ wird schließen

Das Teegeschäft in der Klever Innenstadt „mittendrin“ schließt. Das bestätigte die Inhaberin auf Anfrage der Redaktion. Auf die Gründe für ihre Entscheidung und Details zu der Schließung wollte sie allerdings gegenüber der Redaktion nicht weiter eingehen – sie stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Aktuell wird im und vor dem Laden in der Kavarinerstraße mit einem Räumungsverkauf geworben. Kunden können Produkte also momentan bis zum Ende des Geschäfts zu reduzierten Preisen erwerben.