Kleve : Lebenshilfe verleiht kostenlos Lastenräder in Kleve

Kleve Dem ökologischen Umbau der Gesellschaft nutzen manchmal auch kleine Dinge. Lastenräder ersetzen einen Teil des motorisierten Verkehrs.

Verstopfte Straßen, fehlender Parkraum, Lärm und Abgase. In Städten werden Autos zunehmend zum Problem. Vor allem für die Bewältigung von kurzen Strecken, beispielsweise zum Einkauf oder zur Schule sollen umweltfreundliche und platzsparende Alternativen her. Seit Mai unterstützt die Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen das Projekt der Stadt Kleve für ein lokales Umdenken zur klimafreundlichen Mobilität und bietet sich als Verleihstation für ein kostenloses E-Lastenrad an.

„Die Lebenshilfe kommt damit ihrer ökologischen Verantwortung nach und setzt sich für den Klima- und Umweltschutz ein“, sagt Holger Daams, Kaufmännischer Leiter der Lebenshilfe. Dazu stehen an der Verwaltung der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen, Dorfstraße 27b in Kleve-Materborn, das Lastenrad „Moritz“ und an der Kita Lebensfluss, Ackerstraße 95 in Kleve, das Lastenrad „Anna“ zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. Das Lastenrad „Moritz“ kann ein Gewicht von rund 70 Kilogramm tragen. Es bietet dank des einbaubaren Sitzes und Anschnallgurten Platz für zwei Kinder oder die Einkäufe. Zum Schutz besteht die Möglichkeit, ein Regenverdeck zu befestigen. Der Clou ist, dass man den Korb, wenn er nicht genutzt wird, ganz einfach „zusammenfalten“ kann und somit die Spurbreite des Rades verschmälert wird. Das Lastenrad „Anna“ trägt ein Gewicht von bis zu 80 Kilogramm.