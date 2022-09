50-jähriges Bestehen : Lebenshilfe lädt zur Geburtstagsparty ein

Kleve Am Samstag, 1. Oktober, öffnen sich die Pforten des Wohnparks in Materborn. Dann feiert die Lebenshilfe mit allen Interssierten ihr 50-jähriges Bestehen.

Jede gute Geburtstagsparty beginnt mit einem Ständchen. So auch das Fest zum 50. Jubiläum der Lebenshilfe Kleverland. Denn wenn sich am Samstag, 1. Oktober, um 12 Uhr (bis ca. 17 Uhr) die symbolischen Pforten im Wohnpark Materborn für Gäste öffnen, „wird erstmal gesungen“, kündigt Hermann Emmers als Mitglied des Vorstands an. Zuvor sind die Geburtstagsgäste ab 11 Uhr eingeladen in die St.-Anna-Kirche Materborn, um gemeinsam einen Ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Anschließend beginnt im Wohnpark an der Dorfstraße in Materborn ein buntes Herbstfest für alle, die das 50. Jubiläum der Lebenshilfe Kleverland mitfeiern möchten.