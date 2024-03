Mit Chris Tall und Ralf Schmitz Klever Sportlerin tritt in TV-Show „Wer isses?“ auf

Lea Vehreschild trat in der Runde „Pingpong oder Pompom“ an, also: Tischtennisspielerin oder Cheerleaderin. Auf der einen Seite standen drei Cheerleaderinnen, auf der anderen drei Tischtennisspielerinnen. Lange war von den Kandidatinnen im Kölner Studio nur der Kopf zu sehen, die hobbytypische Kluft blieb hinter einer Wand verborgen. „Die Prominenten mussten erraten, was wir machen. Und wir sollten richtig ernst gucken, uns nicht aus der Reserve locken lassen, auch nicht von den Fragen der Prominenten. Das hat geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich vor den Comedians so lange ernst bleiben kann. So viel Disziplin hätte ich mir nicht zugetraut“, sagt Vehreschild, die für Weiß-Rot-Weiß Kleve auf Regionalliga-Level aufschlägt, zuletzt aber von einer schweren Knieverletzung ausgebremst wurde. Nun kämpft sie sich langsam zurück an die Tischtennisplatte.