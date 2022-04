Von Anfängern bis zu Profis : Laufgruppen im Kreis Kleve beliebt

Im Kreis Kleve finden sich viele Laufgruppen, die sich über neue Teilnehmer freuen. Foto: dpa/Heiko Lossie

Serie KREIS KLEVE Vom Anfänger zum Langläufer: Wir stellen Laufgruppen im Kreis Kleve vor. Erfahrene Sportler stehen Einsteigern zur Seite. Und meist gibt es auch Gruppen, die in gemäßigten Tempo und kürzere Strecken laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Wir kennen ihn alle nur zu gut – den inneren Schweinehund. Er hält uns davon ab, ins Fitnessstudio zu gehen, aufs Fahrrad zu steigen oder die Laufschuhe zu schnüren. Doch es gibt eine Möglichkeit, den inneren Schweinehund zu besiegen: Sport in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Im Kreis Kleve gibt es zahlreiche Laufgruppen, die sich über neue Teilnehmer freuen würden. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Goch Der Lauftreff für Einsteiger trägt bereits die Zielgruppe im Namen. Treffpunkt ist jeweils Dienstag um 19 Uhr und Samstag um 08.30 Uhr an der Kesseler Kirche. Die ungeübten Lauffreunde werden gezielt an den Langlauf herangeführt. Kontakt: per E-Mail unter langlauf@lav-goch-kessel.de oder ab 17 Uhr bei Volker Görtz unter der Telefonnummer 02827 1257.

Info Das Schwerpunktthema in der Rheinischen Post Online Artikel auf unserer Schwerpunktseite www.rp-online.de/laufen-im-kreis-kleve/. Zeitung In den kommenden Tagen erscheinen noch folgende Artikel der Serie „Gut gelaufen“ - 7. April: Welche Ausrüstung braucht man als Läufer – und was ist Quatsch? - 9. April: Gerd Mölders über Motivation, Laufen im Alter, und wie man Kinder zu mehr Bewegung bekommt.

Der Lauftreff des SV Viktoria Goch bietet Läufe in fünf verschiedenen Leistungsgruppen an, die jeweils eine Stunde dauern. Treffpunkt ist montags um 19 Uhr und mittwochs um 18 Uhr, von Oktober bis März vor der Veranstaltungshalle „Esbo“, Borsigstraße 9, und von April bis September am Krankenhaus, samstags um 14 Uhr in Goch-Asperden im Wald (unterer Parkplatz). Es gibt ein zusätzliches Training zur Marathonvorbereitung. Jeweils im September beginnt ein Anfängerlehrgang.

Kleve Run4All versteht sich als Gemeinschaft für jeden Laufbegeisterten aus Kleve und Umgebung. Zu gemeinsamen, abwechslungsreichen Trainingseinheiten treffen sich die Läufer jeden Dienstag um 18.30 Uhr und Samstag um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Eingang des Tiergartens. Die Teilnehmerzahl beträgt pro Training um die 15 Teilnehmer. Da die Läufer je nach Leistungszustand in verschiedenen Leistungsgruppen eingeteilt werden, kann Run4All vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Läufer alles anbieten. Darüber hinaus gibt es für die Teilnehmer eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich zusätzlich zu Laufeinheiten verabreden kann oder Erfahrungen ausgetauscht werden. „Der Vorteil an diesem Lauftreff ist, dass er unverbindlich ist. Jeder kann vorbeischauen, wann er möchte und wie oft er möchte, ohne Anmeldung oder Kosten“, sagt Florian Falkenthal vom Lauftreff.

Der Lauftreff by bunert richtet sich an alle, die gerne in Gesellschaft und unter Anleitung laufen. Veranstaltungsort ist der beleuchtete Forstgarten. Jede Einheit dauert inklusive Warm-up und Cool-down 60 bis 75 Minuten. Voraussetzung ist die Fähigkeit, 30 Minuten am Stück zu laufen; das Tempo ist dabei unbedeutend. Es gibt einen ausgebildeten Lauftrainer. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro im Jahr. Hineinschnuppern ist jederzeit erlaubt.

Der Lauftreff Nütterden ist einer der ältesten seiner Art im Kreis Kleve. 1979 gegründet, treffen sich die Teilnehmer jeden Mittwoch um 19 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr. Jeden Samstag ist Feierabend-Lauftreff ab 16.30 Uhr (Winter: 15 Uhr), freitags ist Kinderlauftreff um 17.30 Uhr. Seit 2004 gibt es ebenfalls einen Nordic-Walking-Lauftreff, jeden Freitag um 17.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Parkplatz „Sieben Quellen“, Römerstraße/Nimwegerstraße in Nütterden.

Der LV Marathon Kleve wurde 1985 von Gerd Mölders und Hansi Runzheimer gegründet. Sein Wissen von zahlreichen Deutschen, Europa-, Weltmeisterschaften sowie der Teilnahme an den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko gibt Gerd Mölders seitdem als Trainer an seine Schützlinge weiter. Im Sommer finden die Trainingseinheiten ausschließlich in den Wäldern Kleves statt. In den dunklen Jahreszeiten wird zusätzlich auch der Forstgarten für das Training genutzt. Trotz der sportlichen Erfolge bietet der LV Marathon Kleve nicht nur dem ambitionierten Läufer eine Heimat. Auch wer sich lediglich fit halten oder mit dem Laufen anfangen möchte, ist dort richtig. Dabei spielen das Alter und die „Lauffähigkeiten“ keine Rolle. Der Spaß steht im Vordergrund.

Kalkar Der Lauftreff ist eine von fünf Abteilungen des Vereins SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar. Die Trainingszeiten: dienstags, 18.30 Uhr, Sportplatz Hanselaer Tor (Sommer), 17.30 (Winter), donnerstags: 18.30 Uhr, Sportplatz Hanselaer Tor (Sommer), 17.30 Uhr (Winter). Die Trainingszeiten am Wochenende erfolgen nach Absprache. In jedem Jahr nach Ende der Osterferien wird für Anfänger und Wiedereinsteiger ein zehnwöchiger Laufkurs angeboten, in dem wohldosiert an die Ausdauersportart herangeführt wird.