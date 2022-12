Altersmedizin Lange gesund leben – Chefärzte der LVR-Klinik geben Rat

Wie man den Jahren mehr Leben einhaucht und zuversichtlich in eine weitere Zukunft blicken kann, obwohl sich gesundheitliche Probleme anbahnen, erläutern die Chefärzte des Zentrums für Altersmedizin der LVR Klinik Bedburg-Hau, Christoph Baumsteiger und Dorothee Maliszewski-Makowka, in einer telefonischen Sprechstunde, am Donnerstag, 8. Dezember, 13 Uhr. „Wir möchten durch solche Sprechstunden einen direkten Kontakt ermöglichen und zu allen Fragen Rede und Antwort stehen. Natürlich können sich interessierten Bürger immer auch direkt an die Sekretariate der Kliniken wenden, um entsprechende Informationen von den Chefärzten und den Teammitgliedern zu bekommen“, erklärt Psychiaterin Dorothee Maliszweski-Makowka.