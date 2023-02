Statistisches Landesamt Landwirtschaftliche Betriebe im Kreis Kleve werden befragt

Agrarstrukturerhebungen werden alle drei bis vier Jahre durchgeführt. Um kleinere Betriebe zu entlasten, werden im Rahmen von Agrarstrukturerhebungen ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe ab einer bestimmten Mindestgröße befragt. Damit wendet sich das statistische Landesamt bei der Agrarstrukturerhebungen an Betriebe, die mindestens fünf Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaften oder über gewisse Mindestanbauflächen für pflanzliche Sonderkulturen verfügen oder bestimmte Mindestbestände an Nutztieren halten. Zur Entlastung der Befragten werden bereits vorhandene Verwaltungsdaten (z. B. aus dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem „InVeKoS” oder dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere „HIT”) in die Erhebung miteinbezogen.