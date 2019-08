Serie Landwirtschaft im Blick : Von Milch, Mais und Management

Robert Lörcks mit seinem Sohn Lennart (11) im Boxenlaufstall auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Till. Foto: Markus van Offern (mvo)

bEDBURG-hAU-tILL Dort, wo Bedburg-Hau besonders ländlich ist, im grünen Außenbereich des Dorfes Till, betreibt Robert Lörcks einen Milchviehbetrieb. 310 Kühe müssen zweimal am Tag gemolken werden, auf ihrem Speiseplan steht vorrangig, was der Landwirt auf eigenen 115 Hektar anbaut. Die Gülle dient der Energiegewinnung.

Von Anja Settnik

Natürlich arbeitet Robert Lörcks für sich und seine Familie, er ist schließlich selbstständig. Aber allzu häufig fühlt es sich für den Landwirt an, als würden andere über ihn bestimmen: die Molkerei, die Brüsseler Bürokratie, ja sogar der Weltmarkt. Tun was er will, kann der 42-Jährige nicht. Und vermutlich würde sein Vater Hermann sagen, dass das immer schon so war, nur nicht ganz so schlimm. Ganz abgesehen davon, dass grundsätzlich die Natur stark mitbestimmt, wie es läuft auf den Feldern und im Stall.

Im Hitzesommer 2018 war die Trockenheit so groß, dass die Felder, die der Landwirt bestellt, nicht ausgereicht hätten, um sein Vieh zu ernähren. „Wir hatten zum Glück noch Reserven von 2017, so kamen wir hin. Nun liegt es daran, ob der Spätsommer noch ordentlich Regen bringt, sonst könnte es dieses Jahr knapp werden.“ 115 Hektar landwirtschaftliche Fläche reichen normalerweise für etwa 300 Kühe aus, aber „normal“ scheint das Klima in jüngerer Zeit nicht mehr zu sein. Fünfmal im Jahr kommt der Grünland-Schnitt zusammen mit Mais von Lörcks’ Feldern in die Silos. Mindestens drei Kulturen werden von Landwirten, die mehr als 30 Hektar bewirtschaften, verlangt. Der Mais macht bei Lörcks den mit Abstand größten Teil aus. „Mais ist wichtig für die Milchproduktion“, sagt er. Sollte er nicht genügend davon haben, muss er teuer zukaufen.

Info Unsere Serie Ein Jahr Landwirtschaft Foto: grafik Idee Zusammen mit den Volksbanken im Kreis – der Volksbank an der Niers, der Volksbank Kleverland und der Volksbank Emmerich-Rees – nimmt die Rheinische Post ein Jahr lang die Landwirtschaft intensiv in den Blick. Einmal im Monat, immer am letzten Samstag, wird ein Spezialthema beleuchtet. Hintergrund Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Region, die Volksbank ist starker Partner der Landwirtschaft. Viele Menschen sind direkt oder indirekt im grünen Bereich beschäftigt. Themen Wir starten im Juni mit der Pferdezucht, es folgen unter anderem Getreide, der Kuhstall, die Schweinezucht, aber auch erneuerbare Energien.

Was den Mann aus Till ebenso beschäftigt wie das Klima ist ein anderes Umweltthema: die Düngeverordnung. Für die meisten ist Gülle gleichgesetzt mit Nitrat, dass das Grundwasser belastet. Für den Landwirt jedoch ist Gülle ein wichtiger, natürlicher Dünger, der heute bodennah ausbracht wird. Das führe zu weniger Geruchsbelästigung und effizienter Nutzung der Nährstoffe. Weil seine Kühe mehr Gülle produzieren als er nach den gesetzlichen Vorgaben ausbringen darf, hat Lörcks in Technik investiert. Eine Anlage separiert die Ausscheidungen seiner Tiere. Das heißt: Die Feststoffe gehen als Substrat zur Energiegewinnung in eine benachbarte Biogasanlage. Zudem gibt es Sperrfristen, während der es absolut verboten ist, Gülle zu fahren, entsprechend muss der Flüssigstoff zwischengelagert werden. Dafür stehen zwei große Güllehochbehälter auf dem Hof – der jüngste seit 2016.

Die Familie lebt im umgebauten Bauernhaus, das schon Robert Lörcks’ Eltern bewohnten, für die Senioren wurde, wie das üblich ist, ein „Altenteil“ nebenan gebaut. Vom geräumigen Wintergarten der jungen Leute aus fällt der Blick in den heimischen Garten. Da steht ein Pferd, allerdings ein hölzernes. Es dient den Kindern Lennart (11) und Lene (8) zum Spielen. Ein echtes Pferd oder Pony gibt’s auf dem Hof nicht, überhaupt ist der Betrieb kaum mehr ein „Bauernhof“, wie man ihn von früher kennt. „Klar, meine Eltern hatten auch noch Schweine“, erzählt der heutige Chef. Früher grasten auch ein paar Schafe und Ziegen rund ums Haus, Hühner und Gänse besitzt der Vater noch heute – nur so zum Spaß.

Wie fast alle Berufsgenossen hat sich Robert Lörcks spezialisiert, eben auf Milchvieh. Erst waren es 120, im Jahr 2000 schon 200 Kühe, heute sind es 310. Gehalten werden sie in einem luftigen Boxenlaufstall, jede Kuh hat ihren Liegeplatz und ruht auf einem Stroh-Kalk-Gemisch. Zweimal am Tag, morgens und nachmittags, geht’s zum Melkplatz. Zwei Festangestellte und der Betriebsleiter teilen sich die Arbeit. „Der Strukturwandel, der dazu führt, dass es weniger Betriebe gibt aber dafür größere mit mehr Vieh, führt dazu, dass man Personal braucht. Das kostet Geld, gibt einem dafür aber ein wenig Freiheit, um zum Beispiel mal mit der Familie zu verreisen.“

Landwirt zu sein ist ein anstrengender Beruf, auf 70 Stunden pro Woche komme er schon, sagt Lörcks. „Aber ich hab’ das immer gerne gemacht, schon als Kind war klar, dass ich mal den Hof übernehmen würde.“ Was er dann tatsächlich schon vor 17 Jahren tat, denn sein Vater ging aus gesundheitlichen Gründen mit 60 Jahren in Rente. Dass Sohn Lennart, der längst Traktor fahren kann und Landwirtschaft „cool“ findet, eines Tages die Nachfolge antritt, scheint nicht unwahrscheinlich. „Es würde mich freuen, aber zwingen werde ich ihn nicht“, erklärt der Vater.

Auch Ehefrau Silke hat mit dem Hof eine Menge zu tun. Zum einen ist sie für den „Haushalt“ zuständig, was auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bedeutet, dass auch die Angestellten tagsüber mit versorgt werden. „Um 13 Uhr sitzen wir hier alle zusammen am Tisch“, erzählt Robert Lörcks. Dann ist seine Frau natürlich für die Kinder da und managt die Buchhaltung. Worum ihr Mann sie nicht beneidet, denn der „Papierkram“ werde immer umfangreicher. Die Molkerei, die die Abrechnungen schickt, der Tierarzt, der an jedem Donnerstag zur Trächtigkeitsuntersuchung kommt, der Viehhändler, der die Kälber abholt. Und immer wieder geht’s um Investitionen, zurzeit in einen neuen Melkstand, aber auch in die Gülle- und Futterlagerung, um Reparaturen, ums Personal. Gut, dass wenigstens das „Pferd“ der Familie nicht viel Aufmerksamkeit braucht.

Eine Anlage presst die Feststoffe der Gülle ab. Foto: Markus van Offern (mvo)

Ehefrau Silke Lörcks kümmert sich um die Buchführung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Tochter Lene (8) auf dem Holzpferd im Garten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Vater Hermann Lörcks (77) hat den Hof schon vor vielen Jahren an seinen Sohn übergeben. Die Gänse sind noch heute seine Leidenschaft. Foto: Markus van Offern (mvo)