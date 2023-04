Bauern hoffen auf Sonne Äcker sind viel zu nass – Aussaat kaum möglich

Wenn Milchviehzüchter Michael Seegers mit seinem Trecker vom Ackerland kommt, muss er danach für einige Tage eine Zwangspause einlegen. Seine Äcker sind derzeit, nach dem vielen Regen, der in den vergangenen Wochen gefallen ist, so nass, dass er sie nur alle vier Tage befahren darf, sonst würde er sie dauerhaft beschädigen. Der Kalkarer, der auch Vorsitzender der Kreisbauernschaft Kleve ist, würde gerne seine Felder bestellen. Doch daran ist derzeit nicht zu denken. „Die Böden sind total gesättigt, das Wasser steht. Wir hinken mindestens 14 Tage hinterher mit der Frühjahrsbestellung“, sagt Seegers. Kürzlich hätten sich innerhalb von zwei Tagen rund um Kalkar Niederschlagsmengen von 60 Millimetern ergossen. „Das sind acht Prozent des Jahresniederschlags“, betont Seegers. Die Hoffnungen vieler Landwirte in der Region liegen darauf, dass sich das Wetter nun schnell ändert, und es trockener und wärmer wird.