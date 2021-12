Landtagswahl 2021 : Grüne aus dem Kreis Kleve auf der Landesliste

Kreis Kleve Volkhard Wille, der Direktkandidat der Grünen im Nordkreis Kleve, setzte sich in einer Kampfabstimmung um Platz 18 durch. Paula Backhaus, die für die Grünen im Südkreis Kleve kandidiert, errang Platz 67.

Am Wochenende tagte der NRW-Landesverband der Grünen, um über das Wahlprogramm und die Liste der 90 Kandidaten zur Landtagswahl abzustimmen. Anders als geplant, konnte aufgrund der aktuellen Pandemielage keine normale Präsenzsitzung abgehalten werden. Die Delegierten stimmten online ab, die Bewerber konnten sich entweder vor Ort oder online vorstellen. Mit der Landesvorsitzenden Mona Neubaur an der Spitze gehen die Grünen in die Landtagswahl. Volkhard Wille, der Direktkandidat der Grünen im Nordkreis Kleve, setzte sich in einer Kampfabstimmung um Platz 18 durch. Paula Backhaus, die für die Grünen im Südkreis Kleve kandidiert, errang Platz 67. Zumindest mit Volkhard Wille auf Listenplatz 18 haben die Grünen also durchaus gute Chancen, auch einen Abgeordneten aus dem Kreis in den Landtag zu schicken, selbst wenn es nicht für das Direktmandat reichen sollte.