Corona im Kreis Kleve : Landrat Wolfgang Spreen: „Keine Ausgangssperre im Kreis“

Kreis Kleve Wie lange diese Aussage Bestand hat, ist unklar. Fest steht: So mancher Bürger im Kreis Kleve wünscht sich einen sogenannten ShutDown. In jedem Fall aber eine offenere und entschiedenere Kommunikation des Kreis Klever Landrates.

Am Freitag hat Leverkusen als erste Stadt in NRW drastische Maßnahmen erlassen: Ab sofort sind dort Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel untersagt. Auch in Bayern gelten von Samstag an zahlreiche Ausgangsbeschränkungen. Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ziehen nach. Landrat Wolfgang Spreen zieht auf Anfrage unserer Redaktion solche Maßnahmen vorerst nicht in Erwägung. Am Freitagmorgen sagt er entschieden: „Der Kreis Kleve wird definitiv keine Ausgangssperre verhängen.“