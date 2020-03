10 Millionen Euro vom Landrat : Landrat Spreen bleibt auf Zehn-Millionen-Euro-Vorschlag sitzen

Kreis Kleve Übereinstimmend fragen sich Politiker unterschiedlicher Coleur, warum der Landrat das Geld nicht aus der Rücklage des Kreises nimmt.

Doch nicht nur die Bürgermeister setzen ein Fragezeichen hinter den Vorschlag von Spreen. „Mir leuchtet bis heute nicht ein, was der Kreis genau fördern will, was er anders fördern will, als das, was schon aus Landes- und Bundesmitteln kommt“, sagt Wolfgang Gebing, CDU-Fraktionschef in Kleve. Man solle erst über eine Kreisförderung nachdenken, wenn die Mittel von Bund und Land nicht reichen. Und dann könne der Landrat immer noch in sein eigenes Säckel greifen. „Der Kreis hat genügend Rücklagen“, so Gebing. Im übrigen wäre die beste Förderung für den Handel, in Kleve einzukaufen. „Die Händler liefern gerne“, sagt Gebing. Das sieht auch Kleves Grünen-Fraktionsvorsitzende Hedwig Meyer-Wilmes nicht anders: Anstatt Geld von den Kommunen zu nehmen, sollte der Landrat lieber eine Stelle bei der Wirtschaftsförderung des Kreises schaffen, die schnell und unbürokratisch die Landes- und Bundesmittel verteile. Sie sehe die Aktion eher als Ablenkung von der schlechten Informationspolitik in der Corona-Krise. Petra Tekath, Vorsitzende der Klever SPD-Ratsfraktion argumentiert, man solle erst die Mittel von Bund und Land verteilen und wenn dann noch Bedarf ist, könne der Kreis über Zuschüsse nachdenken. Aber dann bitte aus den eigenen Rücklagen. Der Vorschlag sei populistisch und diene nicht den Bürgern, sagt die Sozialdemokratin. Unterstützung bekommt Spreen allein von Daniel Rütter, Klever FDP-Fraktionschef: „Das ist ein erster Schritt, um Existenzen vorläufig sichern zu können. Auch jede einzelne Kommune vor Ort muss nun alles mobilisieren, um neben Gesundheit, Ordnung und Sicherheit, auch die wirtschaftliche Existenz der Bürger und Unternehmen vor Ort zu erhalten.“