Klever Gesellschaft : Gorißen: Kreistagssitzung „nicht zu verantworten“

Kreis Kleve Sitzung des Kreistags wird in den Januar verschoben. Landrätin blickt auf denkwürdiges Corona-Jahr 2020.

Die für den 17. Dezember geplante Sitzung des Kreistags wird verschoben. Das habe Landrätin Silke Gorißen angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen am Freitag mit den Fraktionsvorsitzenden und den Sprechern der Gruppen des Kreistags im Rahmen einer Telefonkonferenz abgestimmt, wie es in einer Mitteilung des Kreises Kleve heißt.

Zuvor hatte Gorißen in ihrem ersten Grußwort zur Adventszeit noch einmal an die Menschen appelliert, auch während der Feiertage Umsicht zu zeigen. „Nun sind es nur noch wenige Tage im Advent und wir alle freuen uns auf ein paar Festtage im Kreise unserer Familie. Genießen Sie die ruhigere Zeit mit Ihren Lieben. Atmen Sie einmal durch, damit wir auch die kommenden Wintermonate in einem guten Miteinander überstehen“, schrieb Gorißen. „Bitte vergessen Sie jedoch bei aller Weihnachtsfreude nicht, dass wir alle die Zahl unserer Kontakte mit anderen Personen im Blick behalten müssen, damit wir alle auf ein unbeschwerteres nächstes Jahr hoffen dürfen.“

Ihr besonderer Dank gelte den vielen Menschen in den Einrichtungen aus den Bereichen Gesundheit und Altenpflege, vom Rettungsdienst und von der Polizei. Ebenso danke sie jenen, die in Schulen und Kitas, in Handel, Logistik sowie Service-Bereichen und nicht zuletzt auch in der Kreisverwaltung Kleve ihren Teil dazu beitragen, dass alle so gut wie möglich durch diese Pandemie kommen.