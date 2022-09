Trecker und Mähdrescher : Landmaschinen-Treff bei Westrich in Till

Landmaschinen-Treff bei Westrich in Till

Der Andrang war bei der Premiere im vorigen Jahr groß. Hunderte Traktoren, Mähdrescher und andere Landmaschinen fuhren in Till vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Till Der Landgasthof Westrich veranstaltet am Tag der Deutschen Einheit wieder einen Trecker-Treff. Von 12 bis 17 Uhr können Landmaschinenbesitzer durch einen „Drive-in“ fahren.

Der Landgasthof Westrich in Till veranstaltet am Tag der Deutschen Einheit (Montag, 3. Oktober) einen Treff für Trecker und andere Landmaschinen. Nach der erfolgreichen Premiere im März vorigen Jahres wird es diesmal eine Erntedank-Auflage geben, und zwar von 12 bis 17 Uhr.

Geparkt wird in der Kuhwiese, gegessen, getrunken und geklönt auf der Wiese hinter dem Restaurant. Willkommen sind Groß und Klein: Trettrecker, Rasenmähertraktoren, aber auch die großen Fendts, John Deeres, New Holland, Case und Fiats. „Beim letzten Mal waren über 300 Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Mähdrescher und Unimogs vor Ort. Der Andrang war so groß, dass die Sommerlandstraße zwischendurch gar nicht mehr befahrbar war“, sagt Anette Opgenoorth, die den Landgasthof Westrich seit 2016 zusammen mit ihrem Mann Thorben Schröder betreibt. Mit hausgemachten Pulled Pork-Burgern, Currywurst, Eis und kalten Getränken ist im „Drive-in“ für das leibliche Wohl gesorgt. Daneben findet auch ganz normal der Tagesbetrieb des Landgasthofes statt.