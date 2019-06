Kranenburg : Aktionstag in der Grundschule

Kranenburg Kranenburger Grundschule mit Projekttagen zum Thema Landleben.

) Landkinder leben cool – gemeinsam für die Zukunft. So lautete das Motto der Projekttage an der Kranenburger Christophorus Grundschule. Das Landleben hat es in sich, wird aber oft belächelt. Deshalb verkündete Schulleiterin Anni Clees: „Wir sind starke Landkinder, die sich für die Umwelt und das Landleben einsetzen.“ Das konnten alle Gäste bei der zweistündigen Veranstaltung hautnah miterleben. Nicht nur Eltern, Freunde und Verwandte waren eingeladen, sondern auch Interessierte aus dem Dorf, nicht zu vergessen die Kindergartenkinder. Besonders gefreut hat man sich darüber, dass viele der Einladung gefolgt waren. Auf dem Schulhof konnte selbstgemachte Marmelade oder Quarkbrötchen erstanden werden. Eine Gruppe zeigte, wie mit kleinen Dingen eine Gartenparty gelingt und eine Ausstellung von Tier- und Pflanzenforschern. Alle Spenden werden für Wünsche der Kinder verwendet, die sich im Schülerparlament seit langem damit beschäftigen, was Kinder brauchen, damit sie sich – wenn sie acht bis neun Stunden am Tage in der Schule sind - noch wohler fühlen können.