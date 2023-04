Restaurant in Kleve Das sind die neuen Pläne für das Landhaus im Forstgarten

In der Klever Gastronomieszene gibt es Neuigkeiten: Walter Angenlahr und Maria Scheidtweiler, die 22 Jahre lang Pächter im Alten Landhaus im Forstgarten Kleve waren, haben den Staffelstab am 1. März an Necla Adar weitergegeben. „In erster Linie wollte ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, sagt Walter Angenlahr. „Ich habe ein paar Warnschüsse bekommen. Und da war mir klar, dass ich kürzer treten muss. Ich bin 67 Jahre alt, mit 21 Jahren in die Gastronomie gekommen und habe ab da volle Pulle durchgearbeitet. Ich musste die Notbremse ziehen, auch ungern. Ich hätte gerne weitergemacht.“