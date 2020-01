Gerichtsurteil : Landgericht: Klage gegen 1. FC Kleve abgewiesen

Kleve Nun ist es perfekt: Die Klage der Stadt Kleve gegen den 1. FC Kleve wurde vor dem Landgericht in erster Instanz abgewiesen. Dieses Urteil geht zurück auf eine mündliche Verhandlung im Dezember, die in Minutenschnelle beendet war (wir berichteten).

Das rechtskräftige Urteil aber stand noch aus, dieses fiel nun am Mittwoch dieser Woche.

Bei der Klage, die seit vielen Jahren bereits die Gemüter in der Klever Sportszene – und zum Teil auch darüber hinaus – erhitzt, geht es um ein Grundstück auf dem ehemaligen Gelände des Vereins zwischen Merowinger- und Stadionstraße. Auf diesem ist die Klimaschutzsiedlung entstanden. Bei einer Rückübertragung des Grundstücks inklusive der Gebäude an die Stadt musste diese 158.000 Euro an die Bank zahlen, um die Parzelle lastenfrei zu machen. Diesen Betrag fordert die Stadt vom 1. FC Kleve zurück (inklusive Zinsen).