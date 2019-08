Gericht : Zwei Dealer müssen in Entzugsklinik

Ein 30-jähriger Bedburg-Hauer und ein 49-jähriger Klever wurden vom Klever Landgericht verurteilt.

Zudem ordnete die 1. große Strafkammer die Unterbringung der beiden Angeklagten in einer Entziehungsklinik an. Denn wenn die Angeklagten ihre Abhängigkeiten nicht in den Griff bekämen, drohten weitere Straftaten, so der Vorsitzende Richter Jürgen Ruby. „Ich würde ihnen raten, die Unterbringung als Chance zu betrachten, mit dem Vergangenen abzuschließen“, sagte der Richter.

Paragraf 31 BtmG Als „Zinker“ sei er in der Untersuchungshaft in Duisburg von Mithäftlingen behandelt worden, berichtete der 30-jährige Angeklagte. „Zinker“ sind im Gefängnisjargon Personen, die mit Ermittlern kooperieren, um Strafmilderungen zu erreichen. Strafmilderungen und Absehen von Strafe werden in Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes geregelt – eine Art Kronzeugenregelung, die in einschlägigen Milieukreisen auch abwertend als „Judasparagraf“ bezeichnet wird.

Die Angeklagten hatten die Anklagevorwürfe während der Verhandlung im Wesentlichen eingeräumt und eigene Drogenabhängigkeiten als Motivation angegeben. Laut Urteil soll der 30-Jährige in insgesamt 15 Fällen Handel mit Betäubungsmitteln getrieben haben, sechs Mal davon in Tateinheit mit der Einfuhr von Betäubungsmitteln. Zudem wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in insgesamt vier Fällen verurteilt.

Abgemildert wurden die Einzelstrafen gegen die beiden Angeklagten, weil die Kammer aufgrund der vergleichsweise geringen Rauschgiftmengen in allen Fällen von minderschweren Fällen ausging. Dem 30-Jährigen wurde eine weitere Strafmilderung gewährt, weil er in Zusammenarbeit mit den Ermittlern umfangreiche Aufklärungshilfe geleistet hatte, die über die eigenen Tatbeteiligungen hinausging. Ein Polizeiermittler erklärte am Mittwoch im Zeugenstand, dass die Aussagen des 30-Jährigen unter anderem zu zwei erfolgreichen Durchsuchungen in Kleve geführt hätten. Ein Entschluss zur Aufklärung, der dem Angeklagten in der Untersuchungshaft nicht unbedingt zugutekam, wie er am Mittwoch in seinem letzten Wort erklärte: Mithäftlinge hätten Wind bekommen – „und von da an war ich Zinker. Und mit Zinkern geht man im Gefängnis nicht zimperlich um“, berichtete er.