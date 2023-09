23 Kilogramm Ecstasy Drogen sollten mit Aufschrift von Klever Kaffeerösterei geschmuggelt werden

Aufmerksamen Postannahme-Mitarbeitern und einer schnellen Reaktion der Essener Zollfahndung mit Dienstsitz Kleve ist es zu verdanken, dass im März gut 23 Kilogramm der Droge Ecstasy in Kleve sichergestellt wurden. Ein Mitarbeiter der Postannahmestelle an der Kapellenstraße hatte den Zoll informiert, weil ihm drei Pakete verdächtig vorkamen. Der Zoll öffnete die Sendungen und fand insgesamt 12,3 Kilogramm Ecstasy in Konservendosen, in denen sich laut Etikett geröstete Kaffeebohnen befinden sollten. Der Hinweisgeber konnte auch ein Foto der beiden Männer machen – und er merkte sich das niederländische Pkw-Kennzeichen.