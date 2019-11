Landgericht Kleve : Gerichtsverhandlung wegen Tod von Filmhuhn Sieglinde

Kleve/Weeze Im Juni 2017 soll ein Hund ein Huhn in Weeze gejagt und getötet haben. Das Tier hatte in Fernsehproduktionen mitgespielt. Die Besitzerin fordert 4000 Euro Schadenersatz.

Ein außergewöhnlicher Fall wird am Freitag vor dem Klever Landgericht verhandelt: Eine Weezerin fordert 4000 Euro Schadenersatz für den Tod eines Huhns.

Am 4. Juni 2017 hatte ein Hund bei einem Spaziergang in Weeze das Huhn mit dem Namen Sieglinde gejagt und getötet, heißt es vom Landgericht. Sieglinde sei speziell für Fernsehproduktionen ausgebildet, sie habe an Produktionen wie Wendy I, Drei Schwestern, Stern TV und Terra X mitgewirkt.