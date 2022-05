Musik und Menüs auf dem Landgasthof : Viermal Gastro und Kultur bei Westrich

Anette Opgenoorth und Thorben Schröder laden zum Freiluft-Konzert auf die ehemalige Kuhwiese ein. Foto: Jens Helmus

Bedburg-Hau-Till Drei-Gänge-Menüs und Musik verspricht der Landgasthof Westrich in Till an vier Abenden von Mai bis Juli. Zum Auftakt am Sonntag spielt das Akustik-Duo „Wanderlove“ aus Duisburg.

Gemächlich streift die kleine Kuhherde über die Wiese am Landgasthof Westrich. Ein paar Meter weiter – auf der anderen Seite des Zaunes – sitzt eine Familie und lässt sich die Speisen von Küchenchef Thorben Schröder schmecken. Die Sonne steht hoch am Horizont, die Aussicht reicht über die Kuhwiese und die angrenzenden Felder hunderte Meter gen Süden.

Idylle ist wohl das passende Wort, um den Außenbereich des Landgasthofes Westrich zu beschreiben. Erst im letzten Jahr haben Anette Opgenoorth und Thorben Schröder, die Betreiber des Hofes an der Bienenstraße 26 in Till, den Außenbereich erweitert. Neben der Terrasse in Südlage lädt nun auch ein Stück der Rinderweide zum Verweilen ein. „Mein Papa hat ein Stück seiner Kuhwiese für uns geopfert“, sagt Anette Opgenoorth. Landwirt in Rente ist der Vater, hält aber immer noch 80 Kühe. Platz haben die Tiere immer noch reichlich, und können nun auch die Gäste des Landgasthofes beobachten, die an 25 Tischen mit vom Landwirt handgefertigten Bänken Platz finden.

Viel Platz ist zwischen den einzelnen Tischen auf der Kuhwiese. „Man merkt auch nach dem Lockdown, dass viele Leute nicht mehr so eng sitzen wollen“, sagt Opgenoorth. Die Lockdowns hat der Landgasthof überstanden, mittlerweile sei ein großes Stück Normalität zurückgekehrt. „Man merkt, dass die Leute wieder rausgehen wollen“, sagt Opgenoorth. In den letzten zwei Jahren mussten sie und ihr Mann Thorben Schröder sich immer wieder an neue Umstände anpassen. Das hat auch die Ideenfindung der beiden angeregt. Ein Ergebnis davon: Eine Reihe geplanter Freiluftkonzerte, die ab Sonntag am Landgasthof Westrich stattfinden. Bereits im letzten Jahr gab es zwei Konzerte auf der früheren Kuhwiese, die auch in drei halboffenen Holzhütten Platz zum Sitzen bietet. „Im letzten Jahr haben wir die Konzerte erstmal noch ein bisschen unterm Radar laufen lassen“, sagt Opgenoorth. Nun kündigt der Landgasthof die Konzerte auch öffentlich an. „Wir haben gemerkt, dass die Leute Live-Musik wollen. Sie wollen dafür aber nicht unbedingt nach Köln fahren und eng an eng in einer riesigen Halle stehen.“

Vier Konzerte sind für die nächsten Monate auf dem großen Außenterrain des Landgasthofes geplant: Los geht‘s am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem Duisburger Akustik-Duo „Wanderlove“, das nicht nur wegen seiner Auftritte auf Hochzeiten über ein breites Repertoire verfügt. Zwischen den Sets der Musiker gibt es Vorspeisen, Hauptspeisen und Dessert aus der Küche von Thorben Schröder. Vorspeise und Dessert werden am Tisch serviert, die Hauptspeisen – darunter Wolfsbarsch, Hähnchen in Zitronenmarinade und vegetarische Paella – gibt es in Buffetform. Der Eintritt für Konzert und Menü kostet 60 Euro, Karten können vorab reserviert oder vor Ort im Landgasthof gekauft werden. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Innenbereich verlegt, der ebenfalls reichlich Platz bietet.