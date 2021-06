Freude beim Nachwuchs in Hasselt : Zwei Hochbeete für Gemeinschaftgrundschule St. Markus

Bedburg-Hau-Hasselt Die Landgard-Stiftung unterstützt den Offenen Ganztag der Hasselter Grundschule bei dem Aufbau eines Schulgartens. Es ist eine Aktion, die zu dem Themenkomplex „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ gehört.

(RP) So ein Sack Erde ist ganz schön schwer. Zu zweit, das erfahren Romy und Janna am eigenen Leib, lässt er sich wesentlich besser bewegen. Eins, zwei, drei – mit vereinten Kräften heben die beiden Mädchen den Sack in die Höhe. Geschafft. Jetzt kann gepflanzt werden. Romy und Janna gehen in den Offenen Ganztag (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Hasselt. Dessen Leiterin, Manuela Witzke vom Caritasverband Kleve, hat sich im vergangenen Jahr erfolgreich für das Projekt „Mein Schulgarten“ der Landgard-Stiftung beworben. „In diesem Frühjahr werden wir Sie mit einem umfangreichen Projektpaket – bestehend aus Hochbeet, Pflanzgut, Erden, Arbeitsgeräte und Lehrmaterial – beim Aufbau eines eigenen kleinen Schulgartens unterstützen“, schreibt Projektmanagerin Anne Kneisel im März dieses Jahres.