Floristik- und Kochseminar : Landfrauen zeigen den perfekt gedeckten Tisch

KLEVE Im Haus Riswick findet ein Floristik- und Kochseminar für Landfrauen statt, bei dem Interesse am Gestalten und Lust auf internationale Rezepte geweckt werden sollen.

Nach einer Pause mit Kaffee, Tee und Kuchen geht es in den kulinarischen Teil, wo unter der Anleitung von Gabi Willenberg gemeinsam ein ganzes Menü zubereitet wird. Für die Auswahl der Hauptzutaten gilt auch hier das Landfrauen-Motto „nachhaltig regional und saisonal“. Auf dem Speiseplan stehen demnach winterliche Obst- und Gemüsesorten aus heimischem Anbau. Diese werden verbunden mit köstlichen internationalen Rezepten. So sollen tolle neue kulinarische Sinneseindrücke entstehen. „Das bringt im Januar frischen Schwung in die Küche, natürlich bunte Farben auf die Teller und tolle Geschmackserlebnisse“, heißt es. Ideen vermitteln und bekannte Zutaten in neuer Weise zuzubereiten, darum soll es gehen. Als kulinarische Reise stillt das abwechslungsreiche Menü zum Abschluss des Kurses nicht nur den Appetit, sondern auch die Lust auf Neues, hoffen die Frauen. Die Seminargruppe speist dann an der schön gedeckten Tafel. Das Ganze findet statt am Samstag und Sonntag, 29./30. Januar. Die Teilnahme pro Termin ist auf zehn Personen beschränkt. Es gelten die zum Termin gültigen Vorschriften, voraussichtlich 2G+.