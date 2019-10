Landfrauen : Landfrauen 70 Jahre jung

Kleve/Goch Die Rheinischen Landfrauen des Bezirksverbands Kleve feierten ihre Jubiläumsparty im ausverkauften Kastell. Beim Kneipenquiz bewiesen 150 Frauen aus 23 angeschlossenen Ortsverbänden ihr umfangreiches Fachwissen.

„Die Geselligkeit kam nie zu kurz“, so Hildegard Geurtz im Rückblick auf die siebzig Jahre, in denen sich das Leben auf dem Land und damit auch das soziale und kulturelle Umfeld der Landfrauen erheblich gewandelt hat. „Landfrauen im Wandel“ lautete daher auch das Motto des Tages. „Von einem Verein der Bäuerinnen wandelten wir uns zu einem Verband der Frauen vom Land mit vielfältigen Talenten und Interessen“, so die Vorsitzende. Jutta Kuhles, die Präsidentin der Rheinischen Landfrauen, betonte in ihrem Grußwort, dass die Stimmen der bundesweit 520.000 Mitglieder gehört werden, politisch und kulturell. Besonders gratulierte sie dem Bezirksverband Kleve, dass er vor zwei Jahren die „Jungen Landfrauen“ mit bereits 100 Mitgliedern ins Leben gerufen hat.